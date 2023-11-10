بعد انفصاله عن هبة الهواري.. سر اختفاء ياسر فرج

شغل اسم الفنان ياسر فرج، عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، بعدما تداولت أنباء حول انفصاله عن زوجته الإعلامية هبة الهواري بعد زواج استمر أكثر من عام، ما جعله يتصدر مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل .

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد انفصال ياسر فرج وهبة الهواري، في الساعات القليلة الماضية، وخرج الأول خلال تصريحات صحفية مؤكدًا صحة ما تم تداوله.

كان "فرج" احتفل بزواجه من الإعلامية هبة الهوارى، منذ ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وذلك بحضور عدد الأقارب والأصدقاء المقربين.

ياسر فرج والإعلامية هبة الهواري

ظرف عائلي يبعد ياسر فرج عن الساحة الفنية

اختفى ياسر فرج عن أنظار جمهوره لفترة طويلة، وذلك بسبب ظروف عائلية حسبما قال خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" أنا كنت ماشي كويس في الشغل لحد سنة 2017 بس مريت بظرف شخصي عائلي قوي، اضطرني إني أتخلى عن حاجات كتير في سبيل الأسرة، وقعدت من الجزء الثاني لمسلسل أفراح إبليس لحد 2021، وذلك بسبب تعب أم أولادي اللي توفيت بعد كدا".

معلومات عن الفنان ياسر فرج وأبرز أعماله

هو ممثل مصري، من مواليد 23 فبراير 1980 في بنها، القليوبية، بدأ حياته الفنية من خلال أعمال تلفزيونية وهو مسلسل "الحسن البصري" عام 2000، وبعدها شارك في مسلسل "انظر حولك وابتسم" 2002.

وبعد ذالك شارك في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، وخلال هذا العمل لفت ياسر فرج الأنظار حول أداءه المميز، وشارك بعدها في عدة مسلسلات مهمة مثل: "سارة"، و"أفراح أبليس"، و"ليالي" وذلك عام 2009.

كما شارك "فرج" في عدة أفلام سينمائية، وأبرزها: "أحلام عمرنا، عبده مواسم، غرفة، خليج نعمة، نمس بوند، ابقى قابلني، الأكاديمية".

ياسر فرج

آخر أعمال ياسر فرج

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ ياسر فرج، حكاية "عيشها بفرحة " من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي عرض مؤخرًا على شاشة التلفزيون، وشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين، وأبرزهم:" هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.