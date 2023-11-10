انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم للأشقاء في غزة بالمنيا

انطلقت فعاليات حملة التبرع بالدم لاشقائنا الفلسطينيين، تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزه، بمراكز شباب المنيا ومن بينها مراكز شباب المدينة أ بالمنيا ، ومركز شباب دماريس، ومركز شباب بنى مزار .

وذلك بحضور الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة، علاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا، حربى حسن مدير إدارة شباب بنى مزار، مديرى مراكز الشباب، والمنسقين الاعلاميين والعلاقات العامه بالمديرية.

حيث أقبل المتبرعين منذ الصباح الباكر على سيارات التبرع بالمنيا ، وذلك من خلال الحملة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارة الصحة ، من خلال مراكز نقل الدم ، بحضور العديد من الأهالى والشباب المتطوع ، والكيانات الشبابية ، وشباب yly ، وتستمر الحملة منذ العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء ، كنوع من أنواع الدعم لاشقائنا الفلسطينيين .

ووجه " مندى عكاشة" الشكر لوزارة الشباب والرياضة والقيادة السياسية ، وشباب مصر ، على تلك المبادرة التي تعكس تضامن الشعب المصرى بالقضية الفلسطينية ، والتى تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها ، وتواجد الشباب واهالي محافظة المنيا منذ الصباح الباكر ، يعكس أهمية تلك القضية فى نفوس كافة أطياف الشعب ، والتضامن الواضح مع القضية الفلسطينية .