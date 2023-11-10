الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جولة لمتابعة تجهيز مقار الإنتخابات الرئاسية بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقرات الإنتخابية ، وذلك بالتنسيق مع مديرات  ، التربية والتعليم ، والصحة وإدارات الكهرباء ، ومياه الشرب .

 

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،أعمال لجنة المرور على كافة المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الإنتخابية على الوجه الأمثل، وفقا لقراره رقم 479 لسنة 2023 ، مناشدا المواطنين تحري الدقة فيما يتصل ببيانات ومعلومات الإنتخابات الرئاسية 2024 .

 

والتعامل فقط مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ، بوصفها الجهة الوحيدة المنوطة بكل ما يخص العملية الإنتخابية ، وذلك عبر موقعها الالكترونى www.elections.eg، ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتيح حاليا للناخبين معرفة موقع اللجنة الانتخابية لكل ناخب ، من خلال الموقع الرسمي للهيئة ، تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، فى الإنتخابات الرئاسية.

الجريدة الورقية