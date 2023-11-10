جولة لمتابعة تجهيز مقار الإنتخابات الرئاسية بالمنيا

رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقرات الإنتخابية ، وذلك بالتنسيق مع مديرات ، التربية والتعليم ، والصحة وإدارات الكهرباء ، ومياه الشرب .

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،أعمال لجنة المرور على كافة المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الإنتخابية على الوجه الأمثل، وفقا لقراره رقم 479 لسنة 2023 ، مناشدا المواطنين تحري الدقة فيما يتصل ببيانات ومعلومات الإنتخابات الرئاسية 2024 .

والتعامل فقط مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ، بوصفها الجهة الوحيدة المنوطة بكل ما يخص العملية الإنتخابية ، وذلك عبر موقعها الالكترونى www.elections.eg، ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتيح حاليا للناخبين معرفة موقع اللجنة الانتخابية لكل ناخب ، من خلال الموقع الرسمي للهيئة ، تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، فى الإنتخابات الرئاسية.