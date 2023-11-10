الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حورية فرغلي تخضع لآخر عملية جراحية بأنفها.. شاهد

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن إجرائها آخر عملية جراحية في أنفها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

 

ونشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة لها من العملية وعلقت عليها قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي ألف وجع لا أشكو.. لأحد الكتمان هو رفيقي للأبد يارب ما يكتب لحد الوجع يارب آخر عمليه اللهم لك الحمد أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع".

حورية فرغلي

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي 

وكانت آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل أيام الذي انطلق عرضه العام الماضي 2022 عبر أحد المنصات الإلكترونية.

مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولى، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازى، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم، إنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث  الجزء الثاني من المسلسل؛ يحاول (سليمان) إخفاء علاقته السرية بـ(رحاب) بعيدًا عن (عبير)، ويسعى الطبيب رائد لإقناع غادة بعدم الحمل من سامر حتى لا تنجب طفلا مشوها، وعلى الجهة الأخرى يظل كريم يبحث عن حقيقة تورط رياض في مقتل والده وعمه أبو عبير.

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