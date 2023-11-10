عامر حسين يؤكد عدم تدخل اتحاد الكرة في اختيارات فيتوريا

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، وهو يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في عمله.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات، وأعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شئ عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

وأضاف: "كنت موجود مع حازم إمام في الامارات، ولا أحد يتدخل مطلقا في اختيارات فيتوريا، وأي شئ يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني".

وأكمل: "هناك أندية تتخذ مواقف مع لاعبين، ومن ثم قد يعود اللاعب ويعتذر ويتم انهاء ازمته، روي فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بغض النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، والمدرب يقوم بتحضير عمله جيدًا، ومنذ رحلة الإمارات فهو لديه قوام أساسي من أجل تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا".

وزاد: "ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، ومن حق كل نادٍ مناقشة أموره بعيدًا عن الاتحاد، والعلاقة جيدة مع كل الأندية، وأي خطاب من الزمالك سيتم الرد عليه حال وصوله رسميا".

وأتم تصريحاته "منذ أول يوم جاء فيتوريا إلى مصر، هو المسؤول الاول والأخير عن منتخب مصر".

