عامر حسين يكشف سلبيات دوري السوبر الأفريقي

فتح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات المحلية، الحديث عن بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وما هي سلبيات البطولة والفوائد التي خرج بها المارد الاحمر من المسابقة.

عامر حسين: الدوري الأفريقي فشل والأهلي لم يستفيد منه

ودع النادي الأهلي النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من ماميلودي صنداونز من الدور نصف النهائي.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية أنه اعترض في وقت سابق على بطولة الدوري الأفريقي بسبب عدة مشاكل في التنظيم، بداية من إلغاء قرار الأندية المشاركة بالمسابقة وإعفائها من المشاركة في دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

تابع عامر حسين أن الأفضل كان إقامة الدوري الأفريقي بنظام بطولة مجمعه بدلا من كثرة التنقلات، خاصة وأن إنشاء بطولة جديدة يستوجب استحداث عدة أمور جديدة.

أضاف عامر: "لا أرى أي فائدة لبطولة الدوري الأفريقي، والأهلي لم يربح منها كثيرًا، مشيرًا إلى البطولة أقيمت دون استشارة الاتحادات المحلية داخل القارة".

اختتم عامل حسين حديثه عن بطولة الدوري الأفريقي بان عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المسابقة هو أكبر دليل على ضعفها الفني.