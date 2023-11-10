الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه"، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

 

txt

رئيس إيران يطير إلى السعودية لبحث الحرب على غزة

txt

أمريكا تُعلّق على ادعاء إيران بسعي واشنطن لوقف الحرب في غزة

وقال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مساء الخميس: "نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه"، وفق ما ورد على موقع وزارة الخارجية، الجمعة.

وكانت طهران أشادت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.

وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في الرياض، السبت، لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أن يمتد العنف إلى دول أخرى.

وكانت واشنطن وإسرائيل حذرتا إيران أكثر من مرة، من الانخراط هي أو أحد أذرعها في المنطقة، في الحرب.

وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، يستمر تبادل إطلاق القذائف والصواريخ بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، بشكل شبه يومي.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم (يلا شوت) في الدوري السعودي للمحترفين

إيران تعلن اعتقال 3 عملاء للموساد الإسرائيلي.. "خططوا لهجمات انتحارية"

إيران تهدد إسرائيل: "الفصائل جاهزة لمواجهة أي سيناريو"

إيران.. وفاة 27 شخصًا بحريق ضخم في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات
الجريدة الورقية