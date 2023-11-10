انطلاق العرض المسرحي "الحفيد" على المسرح القومي.. غدًا

ينطلق العرض المسرحي "الحفيد"، مساء غدًا السبت، على المسرح القومي بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

تفاصيل مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد، إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ويقدم العرض يوميا ماعدا الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

بطولة "سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب"، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة .