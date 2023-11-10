إتحاد جدة يستقرعلى مدرب إسباني لخلافة نونو سانتو

أستقرت إدارة نادي إتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي بنسبة كبيرة على بديل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للعميد والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج على المستوي المحلي والقاري.

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وبحسب صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة نادي اتحاد جدة وضعت الإسباني جولين لوبيتيجي على رأس المرشحين لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وذلك نظرًا لمسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الساحة الكروية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النمور أرسلت عرضين رسميين إلى لوبيتيجي من أجل حسم المفاوضات في أسرع وقت قبل بدأ الاستعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية ومن المقرر أن يفتتح مشواره يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي،

موعد مباراة إتحاد جدة وأبها في دوري روشن

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره فريق أبها مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة اتحاد جدة وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

و يحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة تلقي هزيمة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام نظيره فريق الشباب بهدف نظيف ، فيما حقق أبها فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.