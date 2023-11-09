تفاصيل عرض الاتحاد للتعاقد مع لوبيتيجي خلفًا لـ نونو سانتو

أرسل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عرض رسمي للمدرب الإسباني لوبيتيجي، ليتولى المهمة الفنية للعميد خلال الفترة المقبلة خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للعميد والذي رحل بسبب سوء النتائج.

عرض الاتحاد للتعاقد مع لوبيتيجي

أصبح لوبيتيجي الخاير الاول بالنسبة لإدارة نادي الاتحاد ليتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وجاء العرض المرسل من إدارة أنمار الحائلي للمدرب الإسباني بالتوقيع على عقود لمدة موسم ونصف الموسم.

يشمل عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع المدرب لوبيتيجي بند بأحقية التمديد لمدة موسمين أخرين مع النمور.

موقف لوبيتيجي من تدريب نادي الاتحاد

حتى الآن لم يحسم المدرب الإسباني موقفه من عرض الاتحاد، حيث يفكر لوبيتيجي في قبول العرض وخوض تجربه جديدة في مسيرته بالمنطقة العربية.