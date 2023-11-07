رئيس النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية بالجيزة

قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبصحبته كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار فوزي شحاتة، وكيل المكتب الفني بالجيزة، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمد روبي، مدير النيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة، بافتتاح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

عقب ذلك قام “رئيس هيئة النيابةالإدارية” يصاحبهُ الوفد المرافق له، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، والكائن بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار رؤية معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.