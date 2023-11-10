بنزيما يقود تشكيل إتحاد جدة المتوقع أمام أبها في الدوري

يلتقي إتحاد جدة بنظيره فريق أبها مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتبدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إتحاد جدة المتوقع

في مركز حراسة المرمى: جروهي

في خط الدفاع: أحمد بامسعود - حسن كادش - فيليبي لويس - مهند الشنقيطي

في خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - صالح العمري - كورنادو

في خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

و يحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.