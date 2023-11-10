موعد مباراة اتحاد جدة وأبها بدوري روشن..مدحت شلبي معلقًا

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره فريق أبها مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة إتحاد جدة وأبها في دوري روشن

وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة اتحاد جدة وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة إتحاد جدة وأبها في دوري روشن

وتذاع مباراة إتحاد جدة وأبها بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” الناقل الحصري لمباريات دوري روشن .

معلق مباراة إتحاد جدة وأبها

يتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة إتحاد جدة وأبها عبر قناة “ SSC1 HD ” المعلق المصري مدحت شلبي وفهد العريشي.

ترتيب الفريقين في الدوري

و يحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة تلقي هزيمة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام نظيره فريق الشباب بهدف نظيف ، فيما حقق أبها فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.