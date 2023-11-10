تراجع حركة السفر عالميًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تراجعت حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم، خاصة في الأمريكتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، وفقًا لما أظهرت بيانات لشركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر.

وقال أوليفييه بونتي نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز في بيان «هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون… هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى».

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأمريكتين عشرة بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة تسعة بالمئة في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية خمسة بالمئة في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95 بالمئة مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر انخفضت التوقعات إلى 88 بالمئة.

أوفي سياق آخر، علن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طن لكل كيلومتر».

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: «الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كليا 40 آلف وحدة سكنية».

وبلغت القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في غزة 2 مليار دولار، فيما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار وفق الإعلام الحكومي.

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