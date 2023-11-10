حبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن

قررت نيابة الجيزة بحبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يسرقون اجزاء من المهمات العامة، ويقومون ببيع المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة.

وفي السابق كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية تسببت في إنهاء حياة مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالإنتقال وسؤال نجل المجنى عليه إتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت النيابة العامة بأسيوط، استعجلت تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، وذلك عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عاماً، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عاماً، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها طعنات قاتلة عدة من آلة حادة أنهت حياتها، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا. قاتلة أدت إلى مصرعها فى الحال.