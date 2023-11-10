نوة المكنسة.. الإسكندرية على موعد مع خطر كبير والأرصاد تُحذر

تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصلي الخريف والشتاء بعض النوات، حيث تعتبر من أكثر المحافظات عرضة لها نتيجة قربها من المناطق الساحلية، وتختلف النوات من حيث تسميتها وموعدها وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج وسقوط الأمطار.

ظاهرة مناخية



والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للريح مما يُثير اضطراب البحر وقد تشمل أمطارًا غزيرة يتبعها سيول وارتفاعٌ في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مُرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

ومع بداية شهر نوفمبر تتعرض الإسكندرية للكثير من النوات أبرزها وأشهرها هي نوة المكنسة التي تعد الأعنف إذ يصاحبها أمطار غزيرة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع حالة الطوارئ على كل أنحاء المحافظة.

موعد نوة المكنسة



تهب نوة المكنسة في منتصف شهر نوفمبر ولا سيما يوم 16

تستمر نوة المكنسة لمدة أربعة أيام

يصاحب هذه النوة رياح شمالية غربية

سُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر

كما يصاحب هذه النوة انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة

تأتي نوة "باقي المكنسة" بعدها والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية

تحذيرات الأرصاد الجوية



وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب) ومناطق من الصحراء الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا حتى الأربعاء المقبل.

شبورة مائية كثيفة



وأوضحت الهيئة، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.