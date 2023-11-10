اقتران القمر مع نجم السماك الأعزل.. يبعد عن الأرض 260 سنة ضوئية

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك ظاهرة فلكية تُزين سماء مصر والعالم غدًا السبت وهي اقتران القمر مع النجم سبيكا "السماك الاعزل"، أو السنبلة وهي ألمع نجوم برج العذراء.



اقتران القمر مع النجم الاعزل



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، في هذه الظاهرة يشرق القمر هلالا رقيقًا مقترنًا مع النجم سبيكا ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 4:30 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الدكتور أشرف تادروس



نجم السبيكا يبعد 260سنة ضوئية



وأفاد، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن نجم سبيكا (السنبلة) أو السماك الأعزل هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبًا مثل كتلة الشمس، ولمعانه مثل لمعان الشمس بـ 13.5 مرة ، ويبعد عن الأرض بـ 260 سنة ضوئية.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية



وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته .