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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سيد رجب يكتب اسمه في قائمة "بيت الرفاعي"

النجم الكبير سيد
النجم الكبير سيد رجب

انضم النجم الكبير سيد رجب لقائمة فريق مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة ، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني 2024.

كما انضم من قبل كل من النجم أحمد رزق والنجمة ريم مصطفي، وجاري التعاقدات مع باقي فريق العمل، ومن المقرر بدأ التصوير في أول ديسمبر المقبل.

 ومن المعروف أن يتنظر النجم الكبير سيد رجب خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أنا وابن خالتي المقرر طرحه يوم 13 ديسمبر المقبل ضمن موسم أفلام رأس السنة.

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 النجم الكبير سيد رجب 

ويقدم رجب بطولة الفيلم مع بيومي فؤاد، ويشاركهما بالعمل هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، وعلي لوكا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

أما أحمد رزق فينتظر الفترة المقبلة عرض مسلسل حرب الجبالي، المؤجل من العام الماضي، ويضم في بطولته أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، أشرف عبدالغفور، نسرين أمين، لقاء سويدان، أحمد عزمي، انتصار، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف سماح الحريري ، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

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 النجم الكبير سيد رجب 

ومن ناحية أخرى، يعرض لـ أمير كرارة في السينمات حاليًا فيلم "البعبع"، ويشاركه بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم منة شلبي، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي.

ويجسد أمير خلال الأحداث شخصية مجرم يدعى سلطان، ويسعى لإتمام مهمة جديدة بعد خروجه من السجن، ويتعاون مع أحد التجار بها ولكن يغدر به من أجل الاستيلاء على الآثار والأموال بمفرده، ويقع سلطان في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. 

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