بعد رحيله.. مصطفي درويش يظهر في "شماريخ "على شاشات السينما قريباً

يستعد فريق"شماريخ" لطرح الفيلم على شاشات السينمات في جميع أنحاء الجمهورية قريبًا،ويشارك النجم الراحل مصطفي درويش مع فريق العمل،ويعد" شماريخ" آخر أعماله السينمائية فقد رحل عن عالمنا قبل أن يستكمل مشاهده.

مصطفي درويش مع آسر ياسين في كواليس فيلم “شماريخ ”

يشار إلى أن فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

ويكر أن آخر أعمال الفنان مصطفي درويش هما، 3 أعمال فنية جديدة ، فيلمين ومسلسل، حيث شارك مصطفى درويش فى مسلسل يحمل اسم "حرب نفسية"، المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، وجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.

مصطفي درويش

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

فيلم 5 جولات

وكان "درويش" انتهى أيضا قبل وفاته من تصوير فيلم "5 جولات" المقرر عرضه قريبا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

مصطفي درويش

كما يذكر أن رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، مطلع شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد ساعات قليلة من تفاعله مع جمهوره عبر حسابه على “فيس بوك”، معلنا عدم قدرتة على النوم، ليصاب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.

وكان كشف أمير زاهر، مدير أعمال مصطفى درويش، عن تفاصيل مخفية في حياة الفنان الذي رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الجاري، عن عمر ناهز الـ42 عامًا، إثر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتسبب في حالة من الصدمة لجماهيره ومحبيه، وخيم الحزن على الوسط الفني، ولم يكن أحد متوقع أن يرحل بطل مسلسل "100 وش" عن عالمنا خصوصًا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وحياة عملية ناجحة.