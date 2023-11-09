الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد رحيله.. مصطفي درويش يظهر في "شماريخ "على شاشات السينما قريباً

مصطفي درويش
مصطفي درويش

يستعد فريق"شماريخ" لطرح الفيلم على شاشات السينمات في جميع أنحاء الجمهورية قريبًا،ويشارك النجم الراحل مصطفي درويش مع فريق العمل،ويعد" شماريخ" آخر أعماله السينمائية فقد رحل عن عالمنا قبل أن يستكمل مشاهده.

خبر ابيض | خاص .. أول صور لـ مصطفى درويش من فيلم شماريخ بطولة آسر ياسر
مصطفي درويش مع آسر ياسين في كواليس فيلم “شماريخ ”

يشار إلى أن فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

ويكر أن آخر أعمال الفنان  مصطفي درويش هما، 3 أعمال فنية جديدة ، فيلمين ومسلسل، حيث شارك مصطفى درويش فى مسلسل يحمل اسم "حرب نفسية"، المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، وجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.

سبب وفاة مصطفي درويش “ في ذمة الله ” من هو مصطفي درويش ويكيبيديا — نبأ مصر
مصطفي درويش

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

فيلم 5 جولات

وكان "درويش" انتهى أيضا قبل وفاته من تصوير فيلم "5 جولات" المقرر عرضه قريبا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

مصطفى درويش يعلن عن موعد خطوبته.. والعروس من خارج الوسط الفن | مصراوى
 مصطفي درويش 

كما يذكر أن رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، مطلع شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد ساعات قليلة من تفاعله مع جمهوره عبر حسابه على “فيس بوك”، معلنا عدم قدرتة على النوم، ليصاب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.

وكان كشف أمير زاهر، مدير أعمال مصطفى درويش، عن تفاصيل مخفية في حياة الفنان الذي رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الجاري، عن عمر ناهز الـ42 عامًا، إثر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتسبب في حالة من الصدمة لجماهيره ومحبيه، وخيم الحزن على الوسط الفني، ولم يكن أحد متوقع أن يرحل بطل مسلسل "100 وش" عن عالمنا خصوصًا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وحياة عملية ناجحة.

أثارتها وفاة مصطفى درويش.. أسباب خفيّة لـ"الموت المفاجئ" | سكاي نيوز عربية
 مصطفي درويش 

مواد متعلقة

محمد علاء يقابل غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

باسل الخياط يعلن حبه لـ كارمن بصيبص في" نظرة حب"

3 نجوم بالبالطو الأبيض عبر المنصات قريبًا

نيللي كريم "بنت البواب" في "فراولة" رمضان 2024

هنادي مهنا في بلاتوة" ألف ليلة وليلة" قريبًا

عصام السقا "مهندس" في رمضان 2024 والسبب "صدفة "

بين الاعتزال والعودة.. تفاصيل اختفاء مشيرة إسماعيل

" لسة حتة "لـ أحمد حلمي في مآزق والسبب عز

الجريدة الورقية