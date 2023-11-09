محمد علاء يقابل غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

تعاقد النجم محمد علاء على المشاركة في مسلسل "صيد العقارب"،بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتدورقصة مسلسل صيد العقارب لأحداث فيلم "عصر القوة "بطولة النجمة نادية الجندي، وكوكبة كبيرة من النجوم، والذي تم عرضه عام 1991، وكان من تأليف بشير الديك.

مسلسل صيد العقارب، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

من ناحية أخرى، ينتظر علاء خلال الفترة القادمة عرض مسلسل بين السطور، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرضه، والذي يشارك فيه كل من أحمد فهمي عضو فريق واما وصبا مبارك، ومن إخراج وائل فرج.

كما أنه انتهى الفنان محمد علاء مؤخرًا من تصوير مسلسل من قتل نادية، إخراج السدير مسعود، ويشارك فيه كل من آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، وركين سعد، ومن المفترض أن يعرض على منصة Netflix.

وانتهى النجم محمد علاء من تصوير مسلسل بطن الحوت، والذي يظهر فيه كضيف شرف، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح ومن بطولة محمد فراج، يوسف عثمان، باسم سمرة، عصام عمر، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، أمينة خليل وآخرين.

كما شارك علاء في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، وكان تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.