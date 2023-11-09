تركيا تُوضح موقفها من حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"

أوضح نائب الرئيس التركي، "جودت يلماز"، عن موقف أنقرة من حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

حماس تُدافع عن وطنها

وقال يلماز، في تصريحات صحفية، عن حركة "حماس": "موقفنا ثابت بأحقية الشعب الفلسطيني بالمقاومة لتحرير أراضيه المحتلة وبمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل.. حماس تدافع عن وطنها".

ومُنذ قليل، أضاف يلماز، أن ما نشهده في قطاع غزة هو نقطة سوداء في تاريخ البشرية، مُشيرًا إلى أن تركيا تحاول وقف التصعيد والوحشية في غزة.

وتابع يلماز: "نتحدث مع العديد من الدول العربية حول الوضع في غزة، ونعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.. وقد وصلت عشر طائرات مساعدات تركية إلى مصر".

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة، مُشيرًا إلى أن "بدايتها شمالي القطاع"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي: "سنعمق عملياتنا داخل غزة في المستقبل القريب"، مؤكدا على أن هدف المعارك "السيطرة على معاقل حركة حماس".

وجدد هغاري تأكيد إسرائيل على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف: "القتال سيستمر".

كما أكد المتحدث أن إسرائيل "عازمة على إعادة المحتجزين إلى بيوتهم"، في إشارة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم حماس منذ هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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أصبحت الحياة في "غزة" صعبة للغاية نتيجة لاندلاع الشهر الثاني من الحرب، بسبب "قصف الاحتلال الإسرائيلي" المُستمر ونقص الضروريات الأساسية، فضلاً عن حقيقة أن الناس يضطرون إلى الوقوف في طوابير للحصول على كمية صغيرة من الماء والطعام.