اقرأ بالوفد.. غدًا مؤتمر جماهيري حاشد لرئيس الوفد في ميت فارس بالدقهلية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مؤتمر جماهيري حاشد لرئيس الوفد في ميت فارس بالدقهلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

اليوم: مؤتمر جماهيري حاشد لرئيس الوفد في ميت فارس بالدقهلية

عبدالسند يمامة يعرض البرنامج الانتخابي في مؤتمر صحفي عالمي

إصلاح التعليم والاقتصاد والتشريع أبرز ملامح البرنامج

الحفاظ على الحقوق المائية لمصر من عدوان السد الإثيوبي ضرورة

تشكيل لجنة قومية متخصصة لإصلاح التعليم

الإصلاح التشريعي ضرورة مهمة لاحترام الفصل بين السلطات

أرفض الإسلام السياسي.. ومصر لا تتحمل وجود الإخوان

لابد من تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر

إلغاء التعديلات الدستورية التي تمت عام 2019

استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية

لابد من علاج انهيار سعر الصرف وهبوط الجنيه

ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة

التخارج بشكل فوري من الوحدات والشركات الخاسرة

إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة بإنشاء صندوق خاص

النازية الصهيونية تضع العالم في مأزق الشعوب تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة "نتنياهو"

د. وجدي زين الدين يكتب: القمة العربية.. هل تجبر إسرائيل على وقف الحرب؟