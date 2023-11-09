مياه الفيوم تستقبل تلاميذ المدارس لزيارة المحطات

نظمت ادارة العلاقات العامه والإعلام بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، زيارة لتلاميذ العديد من المدارس؛ للتعرف علي مراحل تنقية المياه بدءًا من المآخذ حتي وصولها للمواطنين وعلي حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في تنقية المياه لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن و ذلك في اطار حملات التوعية التي تقوم بها الشركة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة، أهمية تلك هذه الزيارات ومدي تأثيرها الايجابي في ضرورة الحفاظ علي نقطة المياه ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مؤكدا دور الطلاب نحو الحفاظ علي الموارد المائية من الاهدار والتلوث وحماية موارد المياه من التعديات.

مشروعات الصرف الصحى

من جهه اخرى عقد بمقر شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحطة مياه العزب الجديدة وعلى مدار يومين متتاليين الإجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي .

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد ، شركة الخرافي ، شركة إيتوس وشركة متيتو.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار خلال الاجتماع أهمية بحث طرق إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بمشروعات البرنامج لضمان الإنتهاء من تنفيذها تبعاً للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج والتي جاءت:. مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت ٧٨% و مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ ٥٠%ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ ٢٣%ومشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية بنسب تنفيذ ٥,٥ % وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي بنسب تنفيذ ٤ % وتوسعات محطة معالجة أبو شنب بنسبة تنفيذ ٤%.

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