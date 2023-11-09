أسرار غياب الرئيس التونسي "قيس سعيد" عن قمة السعودية

يغيب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عن القمة العربية والإسلامية في السعودية بشأن غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الخميس.

وعقد اليوم الخميس اجتماع وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تحضيريًا في الرياض للقمة العربية الطارئة.

ومن المُقرر أن تُعقد القمة العربية الطارئة السبت المقبل، لبحث سبل مواجهة التصعيد المُستمر في فلسطين.

ومن المُتوقع أن تُطالب القمة العربية الطارئة بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موقف سياسي صلب لدعم الفلسطينيين.

وهذا الاجتماع هو الثاني في أقل من شهر، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بشكل طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

رئيس تونس يُؤكد ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية سريعًا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع وقت حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

شدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده.

كما ذكّر بالمهام الموكلة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسئولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.