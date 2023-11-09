مرصد الأزهر: الاحتلال لا يترك أي فرصة للتلاعب بالحقائق ويستغل أي خطأ لمصلحته

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الصـ هـ اينة لا يتركون أية فرصة للتلاعب بالحقائق واستغلال أي خطأ لمصلحتهم.

أضاف مرصد الأزهر: أنه تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي يزيف الحرب" نشرت يديعوت أحرونوت مجموعة من الصور المتداولة عن قصف غـ زة، متهمين الداعمين للقضية الفلسطينية باستغلال الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق وواقع الحرب في القطاع.

وتابع المرصد: ووفق قراءتنا لما ذكرته الصحيفة الصـ هيـ ونية فإنها عمدت إلى استغلال هذه الصور استغلالاً عنصريًا، ففي حين تتهم الداعمين للفلسطينيين بالتحريض والتزييف من أجل جذب التعاطف، استعانت بصور قالت إنها نُشِرت لجنود الاحتلال في أثناء الاحتفال بالنصر وتلقيهم الهتافات المؤيدة لهم معتبرة أن ذلك وإنْ كان لرفع الروح المعنوية للمستوطنين بعد الخسائر التي حصدها الكيان منذ السابع من أكتوبر إلا أنها تضلل الرأي العام العالمي وتجعله لا يعي معاناة الصـ هـ اينة مع الفلسطينيين.

أوضح المرصد، أن التلاعب بالحقائق وقلبها لمصلحته هي اللعبة المفضلة للكيان الذي أجادها منذ أكثر من 100 عام؛ أي حتى قبل المحرقة (الهولوكوست) التي اتُخِذَت ذريعة لهجرة اليهود إلى أرض فلسـ طين التاريخية واستيطانها وسرقتها من أصحابها.

ويدعو مرصد الأزهر جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والقائمين على المواقع الإخبارية بتجنب نشر هذا النوع من الصور المصممة بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لإحباط مخطط الطعن بالتزوير من إعلام الاحتلال والوسائل الإعلامية الداعمة له في العالم، فقد ظهر توجه حديث واضح لاستغلال الأمر نفسه للتخفيف من حدة معاناة أهلنا في غـ زة لاحتواء الغضب الشعبي في دول العالم.

ويضيف المرصد أنه توجد آلاف الصور الحقيقية التي تظهر معاناة الفلسطينيين في غـ زة مع استمرار عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يصر الكيان الصـ هيـ وني على المضي فيها قدمًا رغم التنديدات الشعبية والرسمية من مختلف أنحاء العالم، فيمكن للصور والمقاطع الحقيقية نشر الحقائق وإظهارها أمام الجميع ودحض ادعاءات الصـ هـ اينة الخبيثة.