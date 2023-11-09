أفضل أنواع الخبز صحياً.. يساعد في فقدان الوزن

إذا كنت تريد إنقاص الوزن، فغالبًا ما تقلل من تناول الكربوهيدرات ولهذا السبب يقرر الكثير من الناس إزالة الخبز من نظامهم الغذائي ومع ذلك، هناك بعض أنواع الخبز التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.

أنواع من الخبز الأكثر صحية

يمكنك استبعاد الخبز المحمص الخفيف والخبز الأبيض وما إلى ذلك من نظامك الغذائي دون الشعور بالذنب ومع ذلك، تحتوي بعض أنواع الخبز على مكونات مهمة وقد تساعدك على إنقاص الوزن.

الحنطة الكاملة

على الرغم من أن الحنطة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقمح، إلا أنها تحتوي على بروتين عالي الجودة، وقد أكدت الأبحاث بالفعل أن الحنطة تحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر من القمح. بفضل الكمية العالية من الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة، يعتبر خبز الحنطة الكامل صحيًا للغاية.

وهذا النوع من الخبز يحظى أيضًا بشعبية خاصة بسبب محتواه العالي من السيليكا. ويسمى أيضًا السيليكا، فهو يوفر القوة لأنسجة الجسم وبالتالي يزيد من مرونتها.

بالمقارنة مع خبز القمح، فإن خبز الحنطة الكامل يحتوي أيضًا على سعرات حرارية أقل وكربوهيدرات، مما قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن.

خبز الجاودار

لا يعد خبز الجاودار مصدرًا ممتازًا للمعادن فحسب، بل إنه أيضًا يبقيك ممتلئًا لفترة أطول من أنواع الخبز الأخرى. بالمناسبة، بومبرنيكل هنا هو أيضا خبز الجاودار.

ويحمي تأثير الشبع هذا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتي يخشى حدوثها بشكل خاص أثناء اتباع نظام غذائي.

بفضل الألياف، يمكن لخبز الجاودار أن يحمي من الإمساك وحصوات المرارة - وهذا له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

ووجدت دراسة أجريت على اثني عشر من البالغين الأصحاء أن أولئك الذين تناولوا خبز الجاودار أنتجوا كمية أقل بكثير من الأنسولين من أولئك الذين تناولوا خبز القمح الأبيض.

خبز البذور

خصوصية هذا النوع من الخبز هو أنه لا يحتوي على الدقيق. تعتبر بذور الكتان أو بذور الشيا أو قشور السيلليوم أو البندق أو بذور عباد الشمس أو الكينوا بدائل لهذا المكون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خبز البذور نباتي ومنخفض الكربوهيدرات وخالي من الغلوتين، لذا فهو يتناسب مع أي نظام غذائي.

خبز الحبوب الكاملة متعدد الحبوب

كما يوحي الاسم، يتكون الخبز متعدد الحبوب من حبوب مختلفة ومختلفة جدًا، إذا كانت تعتمد على منتجات الحبوب الكاملة، يعتبر الخبز صحيًا بشكل خاص.