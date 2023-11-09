مديرية الشباب تُنفّذ ورش للحرف اليدوية تحت شعار "حرفتك صنعتك"

تواصل مديرية الشباب والرياضة من خلال ادارة تنمية الشباب تنفيذ سلسلة الورش الحرفية والتراثية والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة"حرفتك صنعتك" بمراكز الشباب، .

وشملت السلسلة ورشة التطريز السيناوي بمركز شباب الشيخ زويد بمشاركة أندية الفتاة والتطوع، حيث تناولت الورشة التعرف على المواد المستخدمة ومراحل التصنيع.

واكد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء ,ان الورش تهدف إلى تنمية مهارات الفتيات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهم لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي لديهم .