تناول الحمضيات مع التقدم في العمر له تأثير قوي على الجسم

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إن تناول الحمضيات في كثير من الأحيان يسبب آثارًا غير مرغوب فيها مع تقدم العمر؛ فمن الأفضل لكبار السن تجنبها.

وأضافت الدكتور سولوماتينا، جسم الإنسان يمكن أن يتفاعل بشكل أكثر حدة مع الحمضيات مع تقدم العمر لذلك، بعد 50 عاما، من المرجح أن يساهم استخدامها في ظهور الحساسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الجهاز الهضمي أكثر حساسية للحمضيات مع تقدم العمر وغالبًا ما يعاني البالغون من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة، مما يزيد من خطر التهيج والألم وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى غير المرغوب فيها.

ويمكن أن تؤدي ثمار الحمضيات إلى تفاقم التهاب المعدة أو قرحة المعدة. إذا كان الشخص يعاني من التهاب في المعدة، فقد يبدأ الألم أو الحرقة.

ومن المنطقي أن يتوقف كبار السن عن تناول الحمضيات، وخاصة أنواعها الحلوة. تناول مثل هذه الفاكهة يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، وأوضحت سولوماتينا أن الألياف تحل نصف السكر في الجسم فقط، لذلك قد يعاني كبار السن من قفزات حادة في مستويات السكر.