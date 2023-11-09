محمد شريف يُحرز هدفًا مع الخليج في شباك الطائي بالدوري السعودي(فيديو)

سجل المصري محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الخليج هدفا فى شباك نظيره الطائي معلنا عن الهدف الثالث لفريقه بالدوري السعودي .

ونجح شريف فى احراز الهدف الثالث للخليج فى الدقيقة 73 من احداث المباراة لتصبح النتيجة 3 ـ 1 حتى الأن.

تشكيل الخليج

فى حراسة المرمى: مراون الحديري

فى الدفاع: محمد خبراني، ريبوشو، لوبيز،أل حمسل

فى الوسط: جانح، ناري، حمزي

فى الهجوم: محمد شريف، مارتينز، رودريجيز

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الخليج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، جمعها من خوض 12 جولة، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

فيديو.. هدف محمد شريف