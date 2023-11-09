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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إذاعة مواجهة الأهلي وبرشلونة بمونديال اليد على تطبيق شاهد

الأهلي
الأهلي

تنطلق بعد قليل ومع دقات السادسة مساءا مواجهة الأهلي وبرشلونة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيف المملكة العربية السعودية فعالياتها.
 

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مشوار ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية قبل مواجهة الطلائع في الجولة 11


ومن المقرر إذاعة اللقاء حصريًا عبر تطبيق شاهد VIP ، الناقل لفعاليات البطولة العالمية.
وحقق الأهلي الانتصار في أولى الجولات على النور السعودي ، بينما لم يخض برشلونة أية مواجهات بالبطولة حتى الآن.

برنامج الأهلي قبل مواجهة الليلة ..

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، قد أعلن برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة برشلونة الإسباني المقرر لها السادسة مساء اليوم على الصالة الخضراء بالدمام، في ثاني مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».
وبدأ  برنامج الأهلي في الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم عقد المدير الفني محاضرة بالڤيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباحًا لشرح نقاط القوة والضعف في فريق برشلونة والتأكد علي الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.
ومن المقرر أن تغادر حافلة الفريق فندق الإقامة في الرابعة عصرًا للتوجه إلى صالة المباراة.

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