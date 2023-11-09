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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير دولي: الرئيس السيسي لا يكشف كل أوراقه في التعامل مع القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال المستشار هيثم بسام، خبير التحكيم في النزاعات الدولية والمحامي بالنقض، إن هناك حكمة عربية في التعامل من قبل القادة العرب مع القضية الفلسطينية.

 وتابع "بسام"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى  ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الدولة الصهيونية فُرضت الأمر الواقع في عام 1948، وفي 1967  حاول الاحتلال إيهام العرب بأن الكيان الصهيوني دولة لا تقهر، معقبًا: "في 1973 استطاع الشعب المصري تدمير الخط المنيع بارليف بخراطيم مياه، ولولا أمريكا ما كان هناك قائمة لدولة الاحتلال".

ولفت إلى أن الشعب المصري يقف بجانب الشعب الفلسطيني سواء اتفقنا أو اختلفنا مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه مشروع وفقًا لجميع القرارات الأممية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكام العرب حكماء سواء أولاد الشيخ زايد، أو آل سعود، أو الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "الرئيس السيسي ليس مطالبًا بكشف كل أوراقه للشعب المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية".

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