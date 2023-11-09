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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حزب المؤتمر: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى تتحرك بأساليب غير نمطية لدعم قضية فلسطين

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

 قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بشأن التبرع للحسابات الأهلية لدعم الأشقاء في غزة، خطوة تعكس اهتمام الحملة بالقضية الفلسطينية وخطوة فاعلة على أرض الواقع لمساندة الأشقاء في فلسطين خلال الفترة المقبلة.

 

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 وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، وقرار يٌحسب للحملة والقائمين عليها، وتؤكد أن الحملة تراعى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ومن ثم توجيه هذه المبالغ التي من المزمع تخصيصها للدعاية الانتخابية للأخوة في غزة.

 وأضاف السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن إن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، متابعا:" الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، مؤكدا أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، وحزمة القرارات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى اليوم تؤكد أن هناك رؤية خاصة للحملة للتعامل مع مجريات الأحداث وأسلوبًا جديدًا في تناول القضايا".

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