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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حزب المؤتمر: دور ملموس لـ"حياة كريمة" والتحالف الوطنى لدعم القضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية من كافة الاتجاهات، وهذا ليس بجديد على مصر على مر التاريخ، حيث تتبنى القضية، ومنذ الأزمة التى قاربت على شهر تقريبا، هناك تحركات على الأرض من مختلف الجهات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم القضية وإنهاء الأزمة.

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وأشاد غنيم، بجهود المجتمع المدنى فى القضية، قائلا:"  المجتمع المدنى يقوم بدور ملموس فى القضية الفلسطينية، وفى القلب منها مؤسسة "حياة كريمة" و "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" يواصلان بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة.

 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، يأتي ذلك تكثيفًا لدور "حياة كريمة" الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية، لافتا إلى أن هذا هو الدور المعهود عن الدولة المصرية بمختلف طوائفها وشرائحها ومؤسساتها.

 

وأكد السعيد غنيم، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقوم أيضا بدور كبير وجهد ملموس على أرض الواقع لدعم الأشقاء الفلسطينيين ، وتأتي تلك الجهود بالتزامن مع التحركات المصرية الدولية والإقليمية على مستوى الجهات  المختلفة لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

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