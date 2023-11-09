مناقشة مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وموريتانيا في التربية والعلوم والثقافة

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد أحمد سيد أحمد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، حيث بحثا مستجدات الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والاستعدادات لحفل ختام نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وخلال اللقاء، الذي جرى يوم الأربعاء (8 نوفمبر 2023) في باريس بالتزامن مع مشاركتهما في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، ناقش الجانبان أبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات الموريتانية المعنية، وتلك المجدولة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الاحتفاء بنواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وقد أكد المدير العام للإيسيسكو ووزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني حرصهما على تطوير الشراكة المتميزة بين المنظمة وموريتانيا، والتعاون في تنفيذ برامج جديدة تواكب الاحتياجات والأولويات الموريتانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، ومن موريتانيا السيد محمد ولد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم.

حضور رفيع المستوى في اجتماع الإيسيسكو التنسيقي لدولها الأعضاء بمقر اليونسكو



عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس (9 نوفمبر 2023) بمقر منظمة اليونسكو في باريس، الاجتماع التنسيقي الثالث عشر لدولها الأعضاء، بحضور رفيع المستوى للوزراء ووفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو المشاركين بالدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، المنعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر 2023.

واستهل الاجتماع بكلمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والتي استعرض خلالها النهج الذي تبنته الإيسيسكو في رؤيتها الجديدة، والقائم على أربعة أعمدة هي: الانفتاح والتكامل والاستشراف والإبداع، باعتبارها ثوابت في النهوض بالثقة التي تحظى بها المنظمة من لدن دولها الأعضاء، مثمنا دور الشباب الذي يشكل 41% من الطاقة العاملة بالإيسيسكو، والتي تحتل النساء 50% من وظائفها القيادية في دلالة على التمييز الإيجابي المثمر.

وأكد أهمية الاجتماع، الذي يحمل في طياته مطامح أبعد للعلاقة الوثيقة بين الإيسيسكو واليونسكو، مشيرا إلى الدور المهم الذي يضطلع به المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في هذا الشأن، باعتبارهم الجسر الأمتن لضمان تحقيق النجاح في مجالات عمل المنظمة التربية والعلوم والثقافة.

