كشف غموض وجود ثقب أسود في المحيط الأطلسي

كشفت صحيفة بريطانية غموض "الثقب الأسود" الغامض الذي جرى رصده على خرائط جوجل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت البقعة الداكنة الظاهرة على خرائط جوجل هو جزيرة فوستوك، وهي جزيرة غير مأهولة تبلغ مساحتها 56 فدانًا تتبع جمهورية كيريباتي.

وكان أحد مستخدمي موقع Reddit Kokoblocks لاحظ وجود نقطة داكنة في وسط جزيرة المحيط الهادئ، بعيدًا عن أي كتل برية كبيرة ليثير ضجة كبيرة باكتشافه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحيفة أن "الحفرة" كانت في الواقع فوستوك، التي تقع على بعد حوالي 400 ميل شمال غرب تاهيتي.

وتغطي الأشجار، التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار أجزاء من الجزيرة وتنمو بالقرب من بعضها البعض بحيث تبدو وكأنها ثقب من الأعلى.

أوضحت الصحيفة أن خرائط جوجل غالبا ما تطمس المواقع العسكرية والمواقع السرية الأخرى، وفقًا لموقع Live Science ومع ذلك، لا يبدو أن كيريباتي تخفي قاعدة عسكرية أو أسلحة في فوستوك.

تقع فوستوك على بعد حوالي 4000 ميل شرق أستراليا وأكثر من 1500 ميل جنوب هاواي، وهي جزء من جزر الخط الجنوبي، والتي تشمل أيضًا مالدن وستاربوك وفلينت وكارولين.

عثر المستكشفون الأوائل على فوستوك في عام 1820 من قبل المستكشفين الروس الذين أطلقوا عليها اسم السفينة التي كانوا يبحرون على متنها.

بعد أن سلمت الولايات المتحدة الجزيرة إلى البريطانيين، أصبحت جزءًا من كيريباتي المستقلة حديثًا في عام 1979 وجرى إعلانها محمية للحياة البرية.

قاد إنريك سالا، خبير الحفاظ على البيئة البحرية، رحلة استكشافية إلى المنطقة في عام 2009 لتوثيق جودة المياه ومجموعات الأسماك وصحة الشعاب المرجانية وتنوعها. تسلم ونظرًا لأن جزر الخط الجنوبي هي من بين الجزر المرجانية الأكثر عزلة على هذا الكوكب، فقد تمكن الباحثون من " لإنشاء نموذج أساسي للشعاب المرجانية الصحية، حسبما ذكرت ناشيونال جيوجرافيك، مقارنة بالشعاب المرجانية الأخرى التي تدهورت بسبب النشاط البشري.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تلتقط فيها أقمار جوجل الصناعية جزيرة غريبة ففي شهر فبراير، شاركت امرأة من ميشيجان الأمريكية صورًا لكتلة أرضية اكتشفتها عبر خرائط جوجل.

حددت جولين فولتاجيو إحداثيات الجزيرة وشاركتها مع أعضاء مجموعة الفيسبوك المخصصة لاكتشافات خرائط جوجل الغريبة.