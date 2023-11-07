تُطبق بمصر للمرة الأولى.. وسائل جديدة لمساعدة ذوي الإعاقة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظم المجلس القومي للإعاقة، ورشة عمل تدريبية لمدربي الرائدات الاجتماعيات عبر تقنية zoom، حول المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024

تفاصيل الورشة التدريبية المنظمة لتدريب ذوات الإعاقة على مشاركتهن في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وشملت الورشة الحديث عن الحق في المشاركة السياسية في إطار الاتفاقية الدولية والدستور المصري، والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ، وتناول المحور الثاني منها المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من حيث ( الأهمية ــ دور المجلس ـــ سبل ووسائل الاتاحة ــ الإجراءات التيسيرية ).

وبدورها، أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، على أهمية الورشة التدريبية لمدربي الرائدات الاجتماعيات، حيث سيكونوا خير سفراء في نقل التدريب والمحتوى المعلوماتي إلى أقرانهم وبقية النساء والفتيات ذوات الإعاقة داخل مراكزهم ومحافظاتهم وجمعياتهم

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة ولتبادل المعلومات الخاصة بهم من خلال الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات.

وسائل جديدة لمساعدة ذوي الإعاقة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

في الوقت نفسه، تُبذل الدولة جهودًا ضخمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي، التي من المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، وذلك من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وسائل جديدة لمساعدة ذوي الإعاقة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

وصرح مصدر مسؤول بأن هناك عدة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر، أبرزها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.

جدير بالذكر أن الورشة قام بتقديم التدريب داخلها الدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأسماء أبو سريع مسئول إدارة المجتمع المدني بالمجلس.