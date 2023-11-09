الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ووزارة التعليم السعودية

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والسيد يوسف بن عبد الله البنيان، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوزارة، للمساهمة في دعم تطوير المنظومات التعليمية في دول العالم الإسلامي.

وخلال الاجتماع، الذي تم يوم الأربعاء (8 نوفمبر 2023) في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع مشاركتهما في أعمال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو، استعرض الدكتور المالك أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، وما تقوم به المنظمة من أنشطة وبرامج ومبادرات للنهوض بالعملية التربوية، وتعزيز التعليم المفتوح والتعليم المدمج، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وبناء قدرات النساء والفتيات وصقل مهاراتهن.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والوزارة، والتعاون في بناء القدرات وتعزيز مهارات شباب العالم الإسلامي، عبر الاستفادة من ما تزخر به المملكة العربية السعودية من كوادر بشرية مؤهلة وقصص نجاح متميزة، والعمل المشترك لدعم مجالات عمل الإيسيسكو، واستقطاب كوادر سعودية تسهم في إغناء المعارف وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجالات التربية والتعليم.

كما ناقش المدير العام للإيسيسكو ووزير التعليم السعودي استضافة المملكة العربية السعودية للدورة القادمة من مؤتمر وزراء التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي، وأكدا حرصهما على مواصلة العمل والشراكة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع المشتركة، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والنظم التعليمية بدول العالم الإسلامي، خصوصا ما يتعلق بتشجيع هذه الدول على دمج التكنولوجيا الجديدة وتوظيف الموارد التعليمية المفتوحة في الأنشطة التربوية.