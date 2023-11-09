البلوجر نانا الجهني تكشف عن أحدث خطوط عـاشِقـات الـموضـة فى الوطن العربى

قالت البلوجر نانا الجهني أن فـاشـون متداولاً بشكل كبير بين عـاشِقـات الـموضـة، فبعض الفتيات لديهن الشغف بُمتابعة أحدث خطوط الـموضة عن طريق المدونات المُنتشرة على وسائل الـتواصل الاجتماعي، أو تطبيقات صُنعت خصيصاً لذلك قالت صانعة المحتوي نانا الجهني ، ويتمنين ممارسة تلك المهنة، لكن قد لا يعرفن الطريق، وهناك أخريات يتابعن تلك المدونات ويتمنين ارتداء ما يُعرض بها من أزياء، لكن لا يعرفن ما يناسبهن، في ذات السياق قالت البلوجر نانا الجهني، أنها حققت حلمها وشغفها بالموضة، وغيرت مسار حياتها، وهي خطوة ربما تريد أخريات اتخاذها، لكن لا يعرفن السبيل إليها.

مؤكدةً البلوجر نانا الجهني أن الشغف يكفي لكي تتحول الفتاة إلى فـاشـون والتي هي ليست عـارضـة أزياء بمفاهيمها المعروفة، بمعنى أنها لا تخضع لمقاييس الوزن والطول المتداولة.