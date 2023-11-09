الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ويجز| دعم وتوعية جرئية لـ فلسطين من قلب مسارح الغرب.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

لم يتوقف مغني الراب الشهير ويجز عن حفلاته الغنائية، خاصةً جولاته الخارجية في أمريكا وكندا، التي حدثت في الوسط الغنائي العربي تضامنًا مع الأحداث العصيبة في فلسطين، ولكنه أطلق حملة دعم من على مسارح حفلاته للتوعية بما يحدث هناك وإرسال أصوات العرب في الغرب الذين يتعرضون للتضليل من قِبل الوسائل الإعلامية الداعمة للكيان الصهيوني.

 

لم يمر حفل ويجز في كندا دون ذكر دولة فلسطين ودعمها، حيث هتف بالحرية لفلسطين وطالب الحضور باستخدام تقنية “البث المباشر” من أجهزتهم المحمولة ومشاركته الهتاف.

 

وتحدث ويجز عن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، قائلًا:"الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة".

ولم يكتفِ ويجز بدعم فلسطين في حفلاته فحسي، ولكنه نشر عدد من المقاطع التي احتوت على حضوره للمظاهرات الداعمة لفلسطين في أمريكا عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| أفلام العروض العالمي الأول في الدورة الثالثة

أنغام في ليلة غنائية على مسرح أوبرا دبي..غدًا

موسم الرياض2023| عرض مسرحية "تُطبق الشروط والاحكام"..غدًا

روائع بليغ حمدي| اعتذار فنان سعودي قبل الحفل بساعات.. الأسباب والبديل

مهرجان سينمائي استثنائي في الأردن بسبب فلسطين

روائع بليغ حمدي| أمسية غنائية مميزة في موسم الرياض 2023.. الليلة

حفل روائع بليغ حمدي| نقل مباشر للحفل عبر MBC مصر

عمرو دياب وأنغام في أسبوع واحد بالإمارات
الجريدة الورقية