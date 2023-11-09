ويجز| دعم وتوعية جرئية لـ فلسطين من قلب مسارح الغرب.. صور

لم يتوقف مغني الراب الشهير ويجز عن حفلاته الغنائية، خاصةً جولاته الخارجية في أمريكا وكندا، التي حدثت في الوسط الغنائي العربي تضامنًا مع الأحداث العصيبة في فلسطين، ولكنه أطلق حملة دعم من على مسارح حفلاته للتوعية بما يحدث هناك وإرسال أصوات العرب في الغرب الذين يتعرضون للتضليل من قِبل الوسائل الإعلامية الداعمة للكيان الصهيوني.

لم يمر حفل ويجز في كندا دون ذكر دولة فلسطين ودعمها، حيث هتف بالحرية لفلسطين وطالب الحضور باستخدام تقنية “البث المباشر” من أجهزتهم المحمولة ومشاركته الهتاف.

وتحدث ويجز عن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، قائلًا:"الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة".

ولم يكتفِ ويجز بدعم فلسطين في حفلاته فحسي، ولكنه نشر عدد من المقاطع التي احتوت على حضوره للمظاهرات الداعمة لفلسطين في أمريكا عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.