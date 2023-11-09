رابطة أطباء السكر بالشرقية تحتفل باليوم العالمي للسكري

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، احتفالية رابطة أطباء السكر بمحافظة الشرقية، باليوم العالمي للسكري، وذلك اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق، بحضور لفيف من الكوادر الطبية، وعدد من أطباء السكر والباطنة العامة والعنايات المركزة، وأطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة.

رحَّب الدكتور هشام مسعود خلال كلمته بجميع الحضور، وأثنى على الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية في هذا مجال مرض السكري، مشيدًا بالتطور الملحوظ في عيادات ومراكز السكر والغدد الصماء بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتطبيق منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة، خصوصًا لمرضى السكري والضغط.

شددَّ على أهمية دور الرابطة العلمي والعملي كمرجعية لجميع أطباء السكر والغدد الصماء بالمحافظة، وعلي أهمية هذه الاحتفالية واللقاءات العلمية في رفع كفاءة أدائهم، والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل يوما بعد يوم، ويجني ثماره كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

شملت الاحتفالية عددًا من المحاضرات العلمية والتثقيفية لشباب الأطباء بمحافظة الشرقية، عن كل جديد فيما يتعلق بمرض السكري، من تغيير أسلوب حياة، والتوعية لتجنب مضاعفات المرض، وتوضيح بروتوكولات العلاج الحديثة المرتبطة بمرض السكر، وتحديد الجرعات وفقًا لحالة كل مريض.

أشاد الحضور بحسن تنظيم الاحتفالية، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.

في نهاية الاحتفالية أهدى رئيس الاحتفالية نسخة من القرآن الكريم لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، مقدرًا جهوده المخلصة المبذولة في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.