فيتوريا عن أزمة فتوح وصبحي: أتمنى أن يحصل اتفاق بين اللاعبين والنادي

تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأزمة الأخيرة لثنائي نادي الزمالك، الدولي أحمد فتوح، والحارس محمد صبحي، وذلك بعد قرار تجميدهما وعرضهما للبيع.

كان فيتوريا ضم الثنائي في قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر الجاري، الذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم الخميس: "في البداية القرار النهائي يرجع لي، وأنا أستمع لجميع آراء الجهاز الفني الخاص بالمنتخب لمناقشة كل الأمور".

وأكمل: "ولكني صاحب القرار النهائي ولا أحد كان لديه معلومة بالقائمة التي اخترتها قبل لحظات من إعلانها".

وتابع: "نحن نعرف بشكل رسمي أن يوم الأحد الماضي تم إيقاف ثنائي الزمالك من النادي، ولكن لن يتم إعلان نتيجة التحقيق حتى الآن، وبالتالي على أيس أساس أستبعدهما من المنتخب".

واختتم: "أتمنى أن يحصل اتفاق بين اللاعبين والنادي لأني شخصيًا معجب بهمت، كما أنهما تواجدا معنا في معسكرات كثيرة ولم تصدر منهما أي مشكله خلال الفترة الأخيرة وكانت العلاقة جيدة، وهناك التزام من اللاعبين".

جاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.