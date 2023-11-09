قطع المياه ٨ ساعات غدًا عن منطقتي كمبرة وكفر حكيم بمركز كرداسة

تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر ۳۰۰مم المتعارض مع مسار محور البراجيل الأمر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر ٣٠٠مم لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣، إلى الساعة السادسة صباحا يوم السبت ١١ / ١١ / ٢٠٢٣.

توضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة كمبرة - منطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة.

ووجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بالمتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء منها.

تنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.