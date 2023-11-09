أنغام في ليلة غنائية على مسرح أوبرا دبي..غدًا

تعود الفنانة أنغام لجمهورها على مسرح أوبرا دبي، والذي تم تأجيله تضامنًا مع أحداث فلسطين الراهنة، حيث كان من المفترض إقامته خلال أكتوبر الماضي.

موعد حفل أنغام على مسرح أوبرا دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الجمعة 10 نوفمبر على مسرح أوبرا دبي، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وفي سياقٍ متصل، تشارك أنغام، الليلة، في حفل روائع بليغ حمدي الذي يقام في السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2023 بمشاركة نخبة غنائية عربية، منهم"ماجد المهندس، نانسي عجرم، مي فاروق، أصالة".

متابعة أنغام للأحداث الفلسطينية الراهنة

كانت قد عبرت أنغام عن غضبها الشديد جراء مايحدث في قطاع غزة والحرب الضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ودعت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التضامن مع فلسطين وإغاثة أهلها بالتبرع عبر العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالإغاثة.

أصدرت أنغام حديثًا أغنية “سيبك انت” التي اجتازت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت”.