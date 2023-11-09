حساب المواطن يكشف تفاصيل دعم نوفمبر الحالي..3.4 مليار ريال مخصص للدفعة 72

أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية تفاصيل دعم شهر نوفمبر الجاري الذي تم إيداعه بدءاً من الساعات الأولى لليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني وحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال مخصص للدفعة ٧٢ لدعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ولفت البرنامج إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين بلغ 10.7 مليون مستفيد وتابع.

ومن جانبه كشف مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، ما قام به البرنامج منذ انطلاقه والذي جاء كالتالي:

إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال.

وصل عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في دفعة شهر نوفمبر الجاري أكثر من 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 73%.

بلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

تعديلات حساب المواطن 2023

يذكر أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، لضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وتم تطبيقها من دفعة شهر أكتوبر الماضي 2023م، التي شملت التالي: