خطوات التقديم الإلكتروني على وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

تستعد هيئة النيابة الإدارية لاستقبال طلبات التعيين الإلكتروني للمتقدمين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

ويبحث الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة إدراية عن خطوات التقديم والذي يبدأ خلال الفترة من 11 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

خطوات التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

الدخول على موقع النيابة الإدارية من هنـــــــــا.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

يظهر بعد ذلك رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24 نوفمبر 2023، تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقاً لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني WWW.AP.GOV.EG، خلال الفترة من 11 نوفمبر 2023 حتى 24 نوفمبر 2023.

هذا وأكدت هيئة النيابة الإدارية أنه يشترط إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.