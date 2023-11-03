شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية، شروط عدة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

وجاء في بيان هيئة النيابة الإدارية، أنه يشترط للمتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلى:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى 24 نوفمبر 2023 تاريخ آخر يوم

للتسجيل الإلكتروني.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية.

4- اجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراءها لدى شغل الوظيفة.

ويسجل المتقدمون لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني (WWW.ap.gov.eg) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/١١ إلى ٢٠٢٣/١١/٢٤.

وأكدت النيابة على ضرورة مراعاة إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

تاريخ سحب ملفات النيابة الإدارية

وتسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارا من ٢٠٢٢/١٢/١٦ وحتى ٢٠٢٤/١/١٠ وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر- ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدرية (www.ap.gov.ge)

شروط سحب ملف التقديم

١- إحضار وثيقة التعارف التى تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ)

۲- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

ويراعي المتقدمون الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

ونوهت النيابة الإدارية، أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد.

أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.