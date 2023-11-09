نشرة الحوادث| بدء التسجيل في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية.. واعتداء طبيب على شقيقة زوجته

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الخميس وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاءت الأخبار على النحو التالي.

بدء التسجيل في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023



أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

وذكر النيابة الإدارية في بيان على أن يراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

عود بخور السبب.. تفاصيل احتراق مخزن أدوات منزلية بالعمرانية



نشب حريق داخل مخزن أدوات منزلية مما أسفر عن إصابة مالكه بحروق مختلفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن في العمرانية، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية لمكان الواقعة.

وتبين أن الحريق شب في مخزن للأدوات المنزلية، وبسؤال صاحب المخزن المصاب أفاد أن الحريق بسبب اشتعال لعود بخور، وأنه استغرق في النوم واستيقظ على اشتعال الكراتين والأدوات المنزلية، وأخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



صفعة وسرقة كلب.. المؤبد لمتهم قتل مواطن بالإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم "ى.خ" بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "م.أ".

وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة برقم 7711 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، بوقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وقام المجني عليه بصفع المتهم، فما كان من المتهم إلا أن أخرج سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه طعنة بالشريان الفخدي الأيمن قاصدا إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات، إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وشقيقه لاتهام شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة كلب مملوك له، وبعرض المتهم علي النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

المتهم هارب.. ملابسات اعتداء شخص على شقيقة زوجته بالجيزة



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة الاعتداد على طفلة لم تبلغ من العمر 18 عامًا على يد زوج شقيقتها ويعمل طبيبًا أكثر من مرة في مسكنه بمنطقة الجيزة.

وقال عبد الله محمد محامي المجني عليها،لـ الوفد، إن لم يتم الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي حول الواقعة حتى هذا الوقت،لافتًا إلى المتهم بالإعتداء على الفتاة صاحبة الـ 15 عامًا مازال هارب ولم يتم القبض عليه.

وأكد محامي المجني عليها، على أن الأجهزة الأمنية تواصل تكثيف جهودها في البحث عن المتهم الهارب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت قد أدلت والده الطفلة في شهادتها أمام جهات التحقيق أنها تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها للاعتداء على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وقام بإقناع الثانية، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري.

المؤبد لمتهم بالإتجار في الحشيش بالإسكندرية



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ص.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط ، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة، برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان ، إلى أنه المتهم " ص.ا.س" نجار مسلح ، كان واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده علبة سجائر، وحاول التخلص من تلك العلبة بأن ألقاها علي الأرض ، محاولا الفرار ، وتبين أن العلبة تحوي علي عدد 32 لفافة لمخدر الحشيش ،وتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.