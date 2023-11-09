غدا.. "التغلب على القلق والاكتئاب" و"فيلم 200 متر" في مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "التغلب على القلق والاكتئاب في الحياة".

تتناول الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى علاقات اسرية، ما تعانيه الأمهات فى المراحل الأولى من الأمومة من الإفراط فى التفكير حول رعاية أبنائهن الأطفال، مما يعرضهن إلى الإصابة بالقلق والتوتر.

وسوف تدور المحاور في عدة نقاط في مقدمتها ادارة الاعباء والضغوط النفسية، التخلص من التوتر والقلق النفسي، حياة بلا ضغوط، الضغط النفسي واسبابه وكيفية اتحكم فيه، وسوف تتناول الندوة اعراضه التى قد تتمثل في أعراض نفسية مثل الحزن المستمر والشعور بالقلق والتوتر، اعراض جسدية مثل صعوبة انوم واعراض اجتماعية مثل العزلة.

الندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل، احدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، في الثانية من ظهر غد الجمعة اون لاين عبر منصة زووم.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جعية مصر الجديدة، ان نادى السينما بمكتبة مصر الجديدة العامة سوف تعرض في الخامسة من مساء غد الجمعة بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة في مصر الجديدة فيلم 200 متر، الذي يرصد معاناة الفلسطينيين اليومية مع جدار الفصل العنصرى ، الفيلم للمخرج الفلسطيني أمين نايفه، وانتاج مى عودة يتناوله بالمناقشة والتعليق الفنان الدكتور سامح توفيق والناقد احمد العرابى، الفيلم حاصل على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية التي شارك فيها.

تفاصيل فيلم 200 متر

فيلم 200 متر، هو عمل درامي يسلّط الضوء على جانب من معاناة الفلسطينيين اليومية مع جدار الفصل العنصري، ونتائجه الوخيمة على نسيج المجتمع الفلسطيني. ويتناول العمل الذي أنتج في العام 2020 بواقعية يوميات أسرة فلسطينية تشتت بسبب جدار الفصل العنصري، الذي فرّق مصطفى عن زوجته وأبنائه، مما جعل التواصل لا يتمّ بينهم إلا عبر الهاتف ووسائط الاتصال الحديثة.

تتصاعد الأحداث في الفيلم بعد ورود خبر تعرّض ابن مصطفى لحادث في أحد الأيام، ودخوله المستشفى الذي لا يبعد سوى 200 متر عن مقر إقامة الأب، الذي يحاول الوصول إليه، لكن يتعذّر عليه ذلك بسبب إجراءات الدخول المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حواجز الأمنية.