علاء فكرى: مستقبل سيتى شهدت تحسنًا فى المرافق والطرق ونتطلع للاستمرارية بوتيرة التنمية

أكد المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على أن مدينة «مستقبل سيتى» شهدت خلال العام الماضى تحسنًا ملموسًا فى عملية توصيل المرافق وإنشاء الطرق وكذلك الإنارة وأسهم ذلك التحسن فى تأهيل المدينة بصورة أفضل للتشغيل.

وشدد على ضرورة استكمال وتيرة التنمية السريعة بالمدينة، وتحقيق مستوى أفضل من معدلات الإنجاز لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات، وذلك لرفع معدلات الإشغال بالوحدات، وهو الأمر الذى سوف يؤدى بالتبعية إلى زيادة إقبال العملاء على تملك وحدات بمدينة «مستقبل سيتى» سعياً إلى مستوى معيشى أفضل وتحقيق عوائد استثمارية كبرى مما يعود بنتائج إيجابية على كافة الأطراف.

وأوضح أن شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» من أوائل الشركات العقارية التى قامت بتسليم وحدات بمشروع «مستقبل سيتى»، وقدمت بيتا إيجيبت نموذجًا للوحدات القابلة للإعاشة الفورية نظرًا لتوافر الخدمات الأساسية التى يحتاج إليها العملاء.