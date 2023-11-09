سعر الفول صباح اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. البلدي بـ 34000 جنيه

أسعار الفول.. تباين أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجل سعر الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيه للطن، كما سجل سعر الفول الاسترالي هبوطًا لدى التجار وبلغ نحو 23,500 جنيه للطن .

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن الفول اليوم الخميس

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي هبوطًا لدى التجار بلغ نحو 23,500 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.